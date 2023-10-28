Bilecik’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törenler Cumhuriyet Meydanı’nda anıta çelenk sunulması ile başladı.

Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü kutlama programı; Bilecik Valisi Dr. Şefik Aygöl ve Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı. Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Buradaki törene Milletvekili Yaşar Tüzün’de katılırken, ardından protokol İl Kültür Turizm Müdürlüğüne bağlı müzede ’İstiklalden, İstikbale 100. Yıl Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdiler.