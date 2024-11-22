Bilecik’te çöp toplama işi yapan BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisi, belediyenin kendilerine olan 6 milyonluk borcunu ödemediği iddia ederek, günde 1 kere çöp toplayacaklarını söylediler.

BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisi, pazartesi günü itibariyle Bilecik Belediyesinin kendilerine olan 6 milyonluk borcu ödemediğini gerekçe göstererek, kentteki çöpü günde 1 kez alma kararı aldı. Bu kararı da yazılı olarak belediye veren BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisi yetkilileri, yazıda, "İmtiyaz sözleşmesi ve eki teknik şartname gereğince Bilecik merkezin katı atıkların günde sadece 1 kez alınması gerekmektedir. Bugüne kadar imtiyaz sözleşmesi ve teknik şartnamede olmamasına rağmen katı atıklar şirketimizce birden fazla alınmıştır. Ancak Bilecik belediyesince şirketimize olan 6 milyon TL borcun ödenmemesi sebebiyle 25 Kasım 2124 tarihinden itibaren imtiyaz sözleşmesine uygun olarak günde sadece 1 kez katı atıklar toplanıp taşınacaktır" denildi.

Öte yandan firma, Bilecik Belediyesi 18 Eylül 2024 tarihinde çöp toplamakla görevli referans şirketine olan borçlarını ödemediğini, referans şirketince toplanmayan çöplerin kendileri tarafından toplandığı belirtti.