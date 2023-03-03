Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan çöp konteynırları gerekli bakım ve tamir çalışması sonrasında yerlerine bırakıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan çöp konteynırları gerekli bakım ve tamir çalışması sonrasında yerlerine bırakıldı.

Başta oturma bankları, piknik masaları, dinlenme alanlarındaki mobilyalar olmak üzere birçok ürünün imal edildiği Bilecik Belediyesi Atölye Amirliği çalışanları, çöp konteynırlarına yönelik bakım ve tamir çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların talebi doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda şu ana kadar onlarca çöp konteynırları bakım ve onarım çalışması sonrasında boyanarak, yerlerine bırakıldı. Bakım ve onarım çalışmasının tüm mahallelerde gerçekleştirileceği bilgisi verildi.