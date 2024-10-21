Bilecik’te, değişik suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Büro Amirliği görevlileri harekete geçti. Yapılan incelemelerde bir araç ile gelen şüpheli şahsın işyerinde bulunan 1 adet hiltiyi alarak olay yerinden ayrıldığı tespit edildi. Şüpheli şahıs ikametinde araştırmalar sonucunda; çalmış olduğu 1 adet hilti ve olay esnasında araç içerisinde bulunarak, hırsızlık olayına karışan ikinci bir şüpheli şahıs ise üzerinde 1.42 gram esrar maddesi ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken diğer ise şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.