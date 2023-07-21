Bilecik’te seyir halinde iken freni patlayan çimento yükle kamyon adeta dehşet saçtı. Dört aracı biçen kamyon sürücüsü çareyi araçtan aklamakta buldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halindeki Tugay Arabacı idaresindeki 11 AAJ 883 plakalı çimento yüklü kamyonun frenleri patladı. Kontrolden çıkan araç cadde üzerinde bir araca çarparken, sürücü araçtan atladı. Daha da kontrolünü kaybeden kamyon önünde seyir halindeki bir otomobile arkadan çarparak, bir sitenin bahçesine uçurdu. Hızını alamayan kamyon ardından park halindeki 2 otomobili altına alarak, bir manav dükkanına girerek durabildi. Yaşanan kazada, araçtan atlayan kamyon sürücü Tugay Arabacı, sitenin bahçesine uçan araç sürücü Ümit Aslan ve araç içinde bulunan Zekiye Aslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine 110, AFAD, doğalgaz ve elektrik işletmesi yetkileri yönlendirilirken, sokak üzerinde oturanlar, "Deprem oldu sandık, hemen dışarı koştu" dediler.

Öte yandan araçlar vinç yardımıyla çekilirken, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya olay yerine gelerek bilgi aldı. Manavın bulunduğu büyük hasar meydana gelirken, üst katta oturanlara Vali Kızılkaya geçmiş olsun dileklerini iletti.