Bilecik’te, meyve bahçelerinde kahverengi kokarca görülmesi üzerine harekete geçildi.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 2023 yılında kentte görülmeyen kahverengi kokarca bu yıl Eylül-Ekim aylarında asılan feromon tuzaklara takıldı. İl Tarım Müdürü Necmettin Yoldaş konu hakkında yaptığı açıklamada; “2023 yılında kahverengi kokarcaya Bilecik İlinde rastlanılmamasına rağmen 2024 yılı Eylül - Ekim aylarında asılan feromon tuzaklarda zararlı görüldü. Kahverengi kokarca (Halyomorpha halys), egzotik kökenli polifag istilacı bir böcek türüdür. Türkiye’deki varlığı ilk kez 2017 de tespit edilmişti. Başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgiller, şeftali, ceviz, Trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan ve kivi bu böceğin en önemli konukçuları arasında yer alsa da yaşamını tüm bitkilerde sürdürebilmektedir” dedi.

" Kahverengi kokarca zararlısını erken teşhis ettiğimiz için popülasyonun çoğalmasını engellemek amaçlı görüldüğü yerde imha edilmesi önemlidir"

İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Kahverengi kokarca türünün yayılışını engellemek ve olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek için dünya genelinde mekanik, kimyasal, biyolojik ve biyoteknik tabanlı olmak üzere çeşitli mücadele yöntemleri kullanılmaktadır. Kahverengi kokarca zararlısını erken teşhis ettiğimiz için popülasyonun çoğalmasını engellemek amaçlı görüldüğü yerde imha edilmesi önemlidir" dedi.