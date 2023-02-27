Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik ve Bozüyük belediyelerinin yanı sıra partinin deprem bölgesi için yaptığı çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik ve Bozüyük belediyelerinin yanı sıra partinin deprem bölgesi için yaptığı çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.

İl Başkanlığında yapılan toplantıya; Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve partililer katıldı. Depremde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan toplantıda İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, yapılan çalışmalar yanı sıra depreme müdahalede yaşanan eksiklik ve yanlışlıklar hakkında konuştu.

"218 belediyemiz tarafından 8 bin 63 araç ve 23 bin 064 personel bölgeye sevk edilmiştir"

CHP Genel Merkezi tarafından bölge halkına yardımların en hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Yardım Koordinasyon Başkanı olarak seçilen Milletvekili Yaşar Tüzün, de hem CHP’li belediyeler hem de genel merkez koordinasyonunda yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi. Yapılan yardımlarla mağduriyetleri en aza indirmeye çalıştıklarını kaydeden Milletvekili Tüzün, "218 belediyemiz tarafından 8 bin 63 araç ve 23 bin 64 personel bölgeye sevk edilmiştir. Araçlar arasında tam teçhizatlı arama kurtarma araçları, iş makineleri, transfer otobüsleri, itfaiye, sağlık ve cenaze araçları ile insani yardım malzemelerini taşıyan araçlar bölgeye gönderildi. Bunun dışında toplamda 6 bin 436 tır, 4 uçak, 6 gemi, 2 vapur ve 2 tren vagonu afet bölgesine gönderildi. Ayrıca günlük 710 bin öğün kapasitelim 142 mobil mutfak, 760 bin kapasiteli 153 ikram aracı, 140 bin ekmek kapasiteli 6 mobil fırın bölgede hizmet yaptı. Bununla birlikte 2 milyon 859 bin battaniye, 248 bin 752 ısıtıcı ve soba, 36 bin 715 çadır, 955 konteyner, bin 594 mobil tuvalet ve duş, 4 milyon 131 bin hijyen paketi ve 2 bin 25 adet de jeneratör deprem bölgesine gönderildi" dedi.

"Depremzedeler için bize destek veren tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum’’

Konuşmasında Bileciklilere yaptığı yardımlar dolayısıyla teşekkür eden Başkan V. Subaşı, ‘’İtfaiye ekiplerimizin Valilik ve AFAD koordinasyonu ile gidecekleri şehrin belirlenmesinin akabinde ekiplerimiz bölgeye hızlıca intikal etti ve ayaklarının tozu ile ilk saatlerden itibaren arama kurtarma çalışmalarına başladı. İkinci ekibimizde ayı şekilde Valilik ve AFAD koordinasyonu ile çalışma yapacakları bölge belirlenir belirlenmez hızlıca deprem bölgesine intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Birçok yaralı vatandaşımızı enkaz alanından kurtaran ekiplerimiz bölgede adından başarıyla söz ettirmeyi başarmıştır. Sizlerin de huzurunda kendilerine bu zorlu göreve tereddütsüz bir şekilde gittikleri ve birçok vatandaşımızı hayata bağladıkları için canı gönülden teşekkür etmek istiyorum’’dedi.

"Depremzedeler için çadır ve uyku tulumları ürettik’’

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, bölgeden gelen talepler çadır ve barınma üstüne yoğunlaşmaya başladığı anda çadır üretimine başladıklarını, 2 gün gibi kısa bir sürede toplam 120 adet çadır üretildiğini anlattı. Başkan V. Subaşı, konuşmasına "Bilecik halkı depremin ilk dakikalarından itibaren evindeki ekmeğinden çocuğunun kıyafetlerine kadar birçok yardım malzemesini belediyemize ulaştırmıştır.’’ ifadesini kullanarak, şu rakamsal bilgileri verdi:

7 bin 200 adet battaniye, 6 bin 63 adet bebek maması, bebek bezi ve bebek hijyen kolisi, 6 bin 10 adet gıda kolisi, 6 bin 210 adet kıyafet kolisi, 4 bin 400 adet hijyen kolisi, 2 bin 950 paket su, 390 adet ısıtıcı, 120 adet çadır, 80 adet yatak, 76 arama kurtarma ve gönüllü personel, 9 tır odun ve yakacak, 5 hizmet aracı, 4 adet konteynır, 1 adet seyyar ikram aracı, 1 adet jeneratör teslim edildi.

Daha sonra söz alan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ise yaptıkları faaliyetleri rakamlar vererek açıkladı.