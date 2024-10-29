Bilecik’te 6 katlı bir binanın dubleks katının çatısında çıkan yangın korkuturken, ekiplerin anından müdahalesiyle söndürüldü.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Parkı yanında bulunan 6 katlı bir apartmanın çatı kadında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler bütün çatıyı sararken, polis apartmanda oturanları hemen taliye etti. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere anında müdahale ederek, çevreye sıçramadan söndürdü.

Yangında büyük hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan ve dumandan etkilenen olmadı.