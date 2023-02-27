Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Akçakavak Köyü’nde Nazmi Çolak’a ait 11 AS 568 plakalı traktör evinin bahçesinde garajdan çalındı. Ekiplerin geniş çaplı çalışması sonucu traktörü çalan şahsın Mesut K. olduğu tespit edildi. Traktör, Gölpazarı’nda ara sokakta bulunarak sahibine teslim edildi. Şahıs gözaltına alındığı, kanuni işlemlerinin devam ettiğini öğrenildi.

Bilecik’te bir köyde çalınan traktör Gölpazarı’nda bulundu.

Vali Kızılkaya, Bilecik’e yerleşen depremzede aileler ile bir araya geldi

Vali Kızılkaya, Bilecik’e yerleşen depremzede aileler ile bir araya geldi

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