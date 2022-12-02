Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından şehir merkezindeki bütün camilerin bahçeleri her hafta yıkanarak temizleniyor.

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından şehir merkezindeki bütün camilerin bahçeleri her hafta yıkanarak temizleniyor.

Mesailerine gün ağarmadan başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki bütün camilerde detaylı çalışmalar yapmaya devam ediyor. Cami bahçelerindeki dökülmüş yaprak ve atıkları toplayan ekipler daha sonra tazyikli suyla yıkama çalışmasını tamamlıyor. Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, görevlilere teşekkür etti.