Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim dalında doktora yapan Hamiyet Bilgili’nin ’Bilecik Türbeleri’ başlıklı yüksek lisans tezi Bilecik Valiliği tarafından kitap haline getirildi.

Bilecik il sınırları içerisinde bulunan türbeler hakkında bilgiler toplayan Hamiyet Bilgili tarafından 2022 yılında tamamlanan tez çalışması kitaplaştırıldı. Kitapta, Bilecik genelinde 38 türbe bilgilerinin yer aldığını anlatan Hamiyet Bilgili; “Bu çalışma yaklaşık 2 yıl sürdü. Öncelikle, Bilecik, tüm ilçe ve köylerindeki türbe tespitleri yapılarak arazi çalışmasına çıkıldı ve türbeler yerinde incelendi. İncelemeler sonucunda türbelerde Orta Asya Türk inanç sisteminin yoğunlukta olduğu ortaya konulmuştur. Bilecik il sınırlarında bir kısmı Osmanlılardan bir kısmı Milli Mücadele zamanından kalma türbe ve yatırların sayısı oldukça fazladır. Osmanlı kuruluş döneminin önemli şahıslarından olan Ertuğrul Gazi, Şeyh Edebali, Dursun Fakih, Kumral Abdal, Abdullah Mihal Gazi ve İsa Sofi’nin türbeleri Bilecik il sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca Milli Mücadele’de önemli görev ve vazifeler üstlenmiş olan Şehit Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi’nin türbesi de bu coğrafyada bulunmaktadır. Bilecik türbeleri etrafında oluşan dini uygulamalar hakkında da yerel halk ile geniş sözlü mülakatlar yapıldı. Bilecik türbeleri arasında mimari değeri olan türbelerin sayısı mimari özelliği bulunmayan türbelere göre daha azdır. Mimari değeri olan türbeler genelde devlet görevlilerine ait türbelerdir. Diğerleri ise başta yatır olup daha sonrasında yerel halkın gayretleri neticesinde üzerine bina inşa edilerek türbe değeri kazanmıştır. Bu bilgilere de çalışmada yer verilmektedir ” dedi.