Bilecik’te bir fabrikanın hurdalık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik- Sakarya-İstanbul karayolu üzerinde yer alan 2. Organize Sanayi Bölgesinde porselen üretimi yapan Porland adlı fabrikanın hurdalık deposunda sabaha karşı yangın çıktı. Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verilmesinin üzerine ekipler kısa sürede yangın bölgesine ulaştı. Ekiplerin yaptığı söndürme çalışmalarının ardından alevler büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.