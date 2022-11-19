Bilecik’te şüpheli bir araçta yapılan aramada av tüfeği ve tabanca ile fişek ele geçirildi.

Bilecik’te şüpheli bir araçta yapılan aramada av tüfeği ve tabanca ile fişek ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce ateşli silah bulunduran şahısların tespit ve deşifresine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli bir aracı durduran ekipler yaptıkları aramada 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet av tüfeği,5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yapılan arama sonrası gözaltına alınan Z.Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.