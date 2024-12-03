Bilecik’te bir binanın 14. katında merdiven boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi, Eski Bursa Caddesi’ndeki bir site içerisindeki 17 katlı bir binanın 14. katında yangın merdiveni boşluğuna konulan bazı eşyalar henüz bilinmeyen nedenle tutuşunca yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında apartman sakinleri binayı tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.