Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya “Öğrencilere Ücretsiz Yemek” projesi ile ilgili detayları açıklayarak, "İlkokul, ortaokul ve liselerde 6 bin 904 öğrenciye ücretsiz sıcak yemek sunulmaya başlandı" dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya “Öğrencilere Ücretsiz Yemek” projesi ile ilgili detayları açıklayarak, "İlkokul, ortaokul ve liselerde 6 bin 904 öğrenciye ücretsiz sıcak yemek sunulmaya başlandı" dedi.

Vali Kızılkaya, Bilecik’te 70 okulda ücretsiz yemek verileceğini söyleyerek, "Başta okul öncesi eğitim kurumları olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde 6 bin 904 öğrenciye ücretsiz sıcak yemek sunulmaya başlandı” dedi.

Öğrenciler için yemeklerin hazırlandığı mutfakları inceleyen Vali Kızılkaya sözlerine şöyle devam etti;

"Bilecik’te öğrencilerimiz artık sağlıklı ve sıcak yemeğe ücretsiz bir şekilde ulaşabilecekler. Onların refahı bizler için çok önemli. Yapılan yeni projelerle öğrencilerimizin yaşam şartlarını daha da yükseltmeye devam ediyoruz. Temel ihtiyaçların başında gelen beslenmeyi devlet eliyle çözerek bu unsuru gidermiş olacağız. Projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e şükranlarımı arz ederim."