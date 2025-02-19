Bilecik’te bir hafta içerisinde kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında bin 783 sürücüye ceza yazıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince; 89 uygulama noktasında 483 trafik uygulaması icra edildi. 5 bin 940 araç ve sürücüsü denetlenirken 78 araç trafikten men edildi.

Ayrıca, 13 sürücüye belgesiz araç kullanmak, 5 sürücüye alkollü araç kullanmak, 987 sürücüye hız sınırını aşmak ve diğer maddeler olmak üzere toplam bin 783 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden gelen açıklamaya göre; denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.