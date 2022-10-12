Bilecik Aktif Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği (BİL-TAKSİ-DER) yenilenen genç kadrosuyla yoluna devam edecek.

Bilecik Aktif Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği (BİL-TAKSİ-DER) yenilenen genç kadrosuyla yoluna devam edecek.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı toplantı salonundan yapılan BİL-TAKSİ-DER 5’inci olağan seçiminde mevcut başkan Şükrü Demirci tekrar aday olmadı. Seçime tek liste halinde giren Ramazan Çetin tüm dernek üyelerin oyunu alarak başkan seçildi. Başkan Yardımcılığına Ahmet Burak Oğuz seçilirken, Buğra Balcı, Suat Durmaz ve Mehmet Demirci yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Denetleme kurulu ise; Mehmet Cansız, Haluk Ezmek ve Okan Vural’dan oluştu. Yenilenen genç kadrosuyla, yeni bir kan olduklarını anlatan BİL-TAKSİ-DER’in başkanı Ramazan Çetin, "Bizler bu göreve arkadaşlarımızla birlikte taksici sorunlarını ve halkımızın isteklerini karşılamak için talip olduk. Genç ve dinamik bir yönetim oluşturduk. Bizlere güvenenlerin güvenlerini boşa çıkarmayacağız" dedi.