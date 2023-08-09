Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkârlar Esnaf Odası, berberlerden gelen saç ve sakal kesimiyle ilgili zam teklifini onayladı.

Bilecik’te; Giyim, Mensucat ve Sanatkârlar Esnaf Odası, esnaftan zam talebine olumlu yanıt verdi. Saç sakal kesimi ve yıkama fiyatları zamlandı. Yapılan zamlar ile saç kesimi 50 TL’den 100 TL’ye, saç-sakal-yıkama 100 TL’den 200 TL’ye, sakal tıraşı 30 TL’den 50 TL’ye, yıkama-fön 30 TL’den 50 TL’ye, ağda 30 TL’den 50 TL’ye çıktı.

Vatandaşlar gelen zamlar sonrası güncellenen fiyatlardan memnun olmadığını söylerken, berberler ise artan malzeme fiyatlarından yakındı.