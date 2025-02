Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) kente verdiği desteklerden en dertli kişinin kendisi olduğunu söyleyerek, "50 personelin 40’ını Bursa’ya vermişiz. 5 personelini Eskişehir’e vermişiz. 3 personelini Bilecik’e vermişiz. Ondan sonra sizin projenin seviyesi daha düşük, istediğimiz boyutta değil. Bir tarafta 40 arkadaş uğraşıyor. Bir tarafta 3 arkadaş uğraşıyor. Bunların hepsini bakanımıza ilettim" dedi.

Bilecik, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda BEBKA tarafından hazırlanan TR41 Bölge Planı Bilecik İl Tanıtım Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Bilecik Valisi aynı zamanda BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Aygöl’ün başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram ve belediye başkanları katıldı.

"Bu ajansın en büyük amacı bölgedeki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Toplantıya katılan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram Bey Bilecik’e gelmekten çekiniyor çünkü her geldiğinde biz bu konuları zaten dertlendiğimizi ifade ediyoruz. Yani BEBKA’nın destekleri ayrı bir konu şu an bir plan yapıldı. Bu planda belediye başkanlarımızın ben bunun farkına vardım. Biz burada doğru tespit yaparsak, bugün Dodurga dezavantajlı bir yerde, artıları var ama dezavantajlı bu bölge desteklenirse daha fazla desteklenmesi gerekiyor anlamı çıkıyor burada. Bozüyük ve Bilecik merkez, birinci derecede Osmaneli 2’nci derecede korununca bunlar daha az desteklenmesi gerekiyor. Bu taraflar daha çok desteklenmesi gerekiyor anlamları çıkıyor. Yani bunu düzeltmek gerekiyor. Burada bir şey anlamı çıkarmamak lazım, ’bizim ilimizi hor gördüler, eksik gördüler’den ziyade aslında doğru bir tesis konulup oraların daha çok ihtiyacı olduğu anlamında arkadaşlar bence o konuda doğru çalışmışlar. Ancak destekleme konusu ben bütün Bileciklilerin içini rahatlatacak tepkilerimizi Sayın Sanayi Bakanımıza valiler toplantısında ifade ettim. Biz üç bölgenin, üç ilin içinde olduğu bir bölge teşkilatı kurduk ve bu bölge teşkilatı normalde bölgeler arasındaki gelişmişliği azaltmaya yönelik çalışıyor. Ama projelere baktığımızda ilk önce merkezi Bursa’da en gelişmiş yerimizi kabul etmişiz. Normalde bu işin merkezi Bilecik olmalı. Niye çünkü gelişmeye ihtiyacı olarak yerde olmalı. Biz 50 personelin 40’ını Bursa’ya vermişiz. 5 personelini Eskişehir’e vermişiz. 3 personelini Bilecik’e vermişiz. Ondan sonra sizin projenin daha düşük. Seviyesi daha düşük istediğimiz boyutta değil. Bir tarafta 40 arkadaş uğraşıyor. Bir tarafta 3 arkadaş uğraşıyor. Bunların hepsinin bakanımıza ilettim. Bakanımızın da cevabı ’Ben de bu konudan muzdaribim ve ben de bununla uğraşıyorum’ diye ifadesi oldu. Ben hepinizin gönlünü rahatlatacak şekilde ilinizin valisi olarak bunları ifade ettim. Sadece mesele bizim bölgemiz değil. Başka bir ilde de olsak bunun hakkını vermek lazım. Bu ajansın en büyük amacı bölgedeki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak" dedi.

"Bilecik’in hakkını koruyoruz merak etmeyin"

Vali Aygöl açıklamasının devamında, "Kendi ilimizde baktığımızda; Pazaryerini, İnhisarı, Dodurga’yı, Vezirhan’ı bizim daha mahrum olan yerlerimiz ve desteklememiz gerekiyor. İller bazına baktığımıza Bilecik merkez de gariban durumda. Ama kendi ilimizden baktığımızda bazı ilçeler mağdur durumda desteklenmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar bu bir plan bence çok profesyonelce hazırlanmış, doğru teşhisler konulmuş açıkçası çok soru sorulacak ve avluda olacak çok şeyler bulamadık muhakkak bugün Söğüt turizm de geliştirilmesi gerekiyor. Ama Bozüyük de özellikle İstiklal Harbi’nin merkezi konumunda bir turizmin merkezi olmalı. Burası kuruluşun merkezi iken, orası da kurtuluşun merkezi olmalı. Bilecik Şeyh Edebali Külliyesi turizm anlamında şehrimizin önünde bir isim. Bunlar muhakkak ayrıntılarda vardır zaten. Şu anda arkadaşımız 400 sayfayı 40 slayta düşürdü. Onun için bu konuyu çok uzatmayalım mağduriyetleri biz en üst düzey farkındayız. Genel sekreter de farkında, inanın onlarda bu acıyı yaşıyor ve desteklemeye çalışıyorlar. Biz belediye başkanımızla, meclis başkanımızla ticaretle olan toplantılarımızda Bilecik’in hakkını koruyoruz merak etmeyin. Ancak bizde iyi hazırlanmamız gerekiyor, iyi proje hazırlamamız gerekiyor. Bazen çok zorla proje hazırlattık arkadaşlarımıza. Yani proje hazırlanmadan şu bekleniyor gelsin BEBKA çalışsın hazırlasın onaylasın gitsin. Birde bizim uygulamaya geçsin öyle bir dünya da yok zaten. Hepimiz bir gayret içerisinde olacağız hepimiz çalışacağız. Ama bir hakkımız varsa bakın bir geçen sene hatırlarsanız burada bir toplantı yaptığımızda bizim 7 tane tarım ürünümüz tescil almıştı. Şu anda sayı kaç arkadaşlar 35 yani bunun 8’i onaylanmış, 35’i sene sonunda ulaşacağımız bir sayıya ulaştık. Üniversitemiz, BEBKA’mız, ticaret odamız, valiliğimiz, belediyemiz, beraber çalıştık ve bunu başardık. Biz işimizi doğru yaparsak, alacağımızı da alacağız. Bu konuda herkesin hem fikir olmasında fayda var. Biz de mücadele edeceğiz, hakkımızı savunacağız ama oturduğumuz yerde de armut piş, ağzıma düş öyle bir dünya da yok" dedi.

"Hafta sonu Dodurga dağları Uludağ gibi oluyoruz"

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, "Belediye başkanlarımızdan ses çıkmadı. O zaman ben söyleyeyim, şimdi siz bu programı açıklıyorsunuz. O programa biz hazırlık yaptığımızda ilk karşımıza gelen belediyelerin vergi ve sigorta borcu. Şimdi öyle dediğiniz andan itibaren belediyeler bayraklarını çekiyorlar. Bu dönemde hiçbir belediyenin bunu yapma şansı yok. Birde benim aklım şuna ermiyor. Yani bir belediyenin vergi ve sigorta borcu neden bağlanıyor bu projelere, bağlanmaması gerekiyor. Mevcut zaten kendi zaten araçlarımız, arsalarımız, binalarımız zaten normal borçlarını karşılar zaten sizinkileri almazlar. Hiç kimse de onlara da el koymaz, öyle bir şey de olmuyor. Burada bu konuda kolaylık sağlanması lazım. Diğer ikinci sorum ise; bütün her yerde var bu projeler, beldeler özellikle, Büyükşehir olmayan beldeler ikinci plana atılıyor. Biliyorsunuz Bilecik’in en yüksek yerleri; ‘Dodurga, Pazaryeri, orman alanları bizim alanlardı. Hafta sonu Dodurga tarafları Uludağ gibi oluyoruz biz. Küçük kayak pistlerinden Uludağ gibi gözüküyoruz. Ama biz buraya yatırım yapamıyoruz çünkü dediğim gibi yatırıma kalktığımızda vergi ve sigorta borcuna takılıyoruz. Buna bir çözüm bulunursa çok seviniriz bu konuda" dedi.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram’dan Selim Tuna’ya cevap olarak, "Belediyelerimizin daha doğrusu kar amacı gütmeyen kuruluşlarımızın vergi ve SGK borçlarına bakılmıyor, sadece belediyelerin katkı payı borçlarına bakılıyor. Özel sektörün vergi ve SGK borçlarına bakılarak sözleşme imzalanıyor. Katkı kayı borcu olabilir" dedi.

"BEBKA’nın projelerimi hazırladım ben ve hep projelerim geri döndü"

Dodurga Belediye Başkanı Tuna ise "Bu katkı payını otomatik olarak kesiyor. Ben hiçbir şeyden faydalanamıyorum bu BEBKA’nın projelerimi hazırladım ben ve hep projelerim geri döndü. Hem de şöyle bir şey var. Projeleri yaparken, Bursa Eskişehir Bilecik diyoruz mesela proje hazırlarken de her dönem belli belediyelere bir öncelik tanınması lazım. Her proje olmaz ama sırayla bir ölçekle şimdi büyük belediyelerimiz Bursa, Eskişehir belediyelerimiz belki bir şeylerden kaldı ama Bilecik Belediyesini kimseyi kötülemek ve ya aşağılamak için söylemiyorum küçük ölçekli bir şehir küçük yerler ama ben sözü bile almışken bizim birçok proje kaldı. Puanlamaya takılmış vesaireler takılmış ve onaylı yapılıyor bu ve biz ne yapacağız. Ben Belde Belediyesiyim olan 9 tane memurum var. Ben mühendis kurma proje kurma şansım yok. Bizde para verip proje çiziyoruz. Verginiz zaten diyor ki yüzde 10’nu alırız kazanırsanız, yahu ne aldık ne verelim projede onu bizim yapmaya kalkmamız da bir sıkıntı. 21 tane AR-GE çalışmış ama o 21’in içinde ben yokum. Sokma şansınız da yok zaten öyle bir dünya yok. Bu konuda her proje döneminde biz zaten 11 tane belediyeyiz. 8 ilçe, 3 belde böyle dönem dönem belli bir miktarlarda gerçekten misal Dodurga’ya ne gerekiyor. Biraz önce anlattık hayvancılık evet olması gerekiyor. 50, 60 tane hayvanın olduğu bir bölgede artık hayvan sesi yok. Çok ufak dokunuşlar ile artırılabilir. Turizm diyoruz Atatürk Köşkümüz var kullanamıyoruz. Sayın valim bu konuya vakıf sağ olsun. Dodurga alsın burayı dedi. Gene bir şeylere takılıyoruz biz, gene vergi sorunu yani çok basit sorunlar aslında gerçekten yapabilirsiniz. İnanın ben bunun raporunu atayım size en az 400, 500 aracın sadece 1 kilometre alanda sıkıştığını, sadece kayak kaymaya gelen insanların geldiğini göndereyim. Çünkü herkes Bursa’ya Uludağ’a gidemiyor ama ufacık kilometre hesabından gidebiliyor. Bunları iyileştirme açısından gerçekten de güzel bir katkı olur. Sadece Dodurga değil orada köylerin kalkınmasına bir fayda olur, tanıtılmasına fayda olur" dedi.

"BEBKA’dan Bilecik olarak buradaki belediye başkanları ve tüm kurumlar adına pozitif bir ayrımcılık bekliyoruz"

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise "Şimdi ben haritaya baktığım zaman BEBKA haritada görüldüğü gibi Bilecik’te tam ortada kaldı. Yani biz BEBKA’dan şöyle pozitif bir ayrımcılık bekliyoruz. Bursa’nın, Eskişehir’in kalkınma ajansının aslında yerel bir kalkınmasının bizim kadar ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben BEBKA’dan Bilecik olarak buradaki belediye başkanları ve tüm kurumlar adına pozitif bir ayrımcılık bekliyoruz. Çünkü hem Bursa Büyükşehir, sanayisi var, otomotivi var, dağı var, denizi var, Eskişehir’e baktığımızda da aynı şekilde sanayisi her yönüyle gelişmiş hani biz bu arada kalmışlığı BEBKA’dan pozitif bir ayrımcılıkla giderilmesini, yerel kalkınma ajansının asıl kurtarıcı olduğunu Söğüt olduğunu, Bilecik olduğunu düşünüyorum ve pozitif bir ayrımcılık bekliyoruz" dedi.