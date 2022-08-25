Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8.181 gram kubar esrar, 602 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bilecik’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8.181 gram kubar esrar, 602 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma tarafından 1 şahsın evinde ve bahçesinde kenevir ekimi yaptığı bilgisi ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekipler bahse konu evde ve bahçesinde arama faaliyeti icra edilmiştir.

Yapılan arama neticesinde; 8.181 gram kubar esrar, 602 kök kenevir bitkisi ile 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konarak, M.S. ve N.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahısların sorgusunun ardından haklarında yasal işlem başlatıldı.