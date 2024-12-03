Bilecikli babalar ’Baba Destek Programının’ 4’üncü oturumunda bir araya geldiler.

Anne Çocuk Eğitim Vakıfı (AÇEV) ve Bayırköy Belediyesi koordinasyonunda ‘Baba Destek Programının’ 4’üncü oturumu düzenlendi. Programın uzman eğitimciler eşliğinde babaların çocuklarını destekleyici demokratik tutumlar geliştirmesini sağlaması ve çocukların gelişimin en üst seviyede gerçekleşmesini desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Baba Destek Programı’nın dördüncü oturumunu uzmanlar eşliğinde gerçekleştirdik. Katılan babalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.