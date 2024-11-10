Bilecik’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86’ncı yılı nedeniyle lokma döktürüldü.

Atatürk’ü anma programı, sabah Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Ardından Bilecik Belediyesi tarafından Atatürk Parkı’nda lokma döktürüldü. Belediye Başkan Vekili Yaşar Külhan, Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Çobanoğlu, Bilen Gökten ve Mesut Ünver’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ali Özdemir ve partililer tarafından binlerce vatandaşlara lokma ikram edildi. Daha sonra Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle hazırlanan panoya Belediye Başkan Vekili Külhan, İl Başkanı Özdemir ve beraberindekiler duygu ve düşüncelerini yazdı. Akşam saat 19.00’da ise Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" isimli konser düzenlenecek.