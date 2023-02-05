Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine seyir eden Murat Köylü (23) idaresindeki 16 ATK 510 plakalı cip, Dikenli Boğaz mevkiinde iddiaya göre sürücünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak telefon direğine çarptı. Araçtan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sultanbeyli’de kaçak sigara satışı yapan iş yerine baskın

Sultanbeyli’de kaçak sigara satışı yapan iş yerine baskın

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.