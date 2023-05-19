Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan proje ile ev, lokanta, fabrika ve benzeri alanlardan toplanan atık yiyecek ve ekmeklerden sokak hayvanları için mama üretilecek.

Sokak hayvanları için anlamlı çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi, örnek bir çalışmayı daha uygulamaya koydu. Denizli Merkezefendi Belediyesi ile ortaklaşa başlatılan proje ile hem belediye bütçesine katkı sağlanacak hem de sokak hayvanları güvenli ürünlerle beslenmiş olacak. Projenin uygulandığı tesisi, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yıldız ve Ahmet Gürses ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, başlattıkları uygulamayı anlattı.

"Can dostlarımız için çok güzel bir uygulama oldu’’

‘’Can dostlarımız için çok güzel ve anlamlı bir çalışma başlattık’’ ifadelerini kullanan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, şunları söyledi:

‘’Bilecik Belediyemizin mama üretim tesisindeyiz. Denizli Merkezefendi Belediyemiz işbirliğiyle ortak bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeş belediye olan Merkezefendi Belediyesi’nden almış olduğumuz mama üretim makineleriyle can dostlarımız sokak hayvanları için mama üreteceğiz. Cumhuriyet Halk Partili iki kardeş belediye olarak başlatmış olduğumuz bu proje ile öncelikle israfı önlemiş olacağız. Hayvanseverlerimiz bizden almış oldukları bu mamaları can dostlarımıza gönül rahatlığıyla verebilecek. Burada aynı zamanda mamaların içeriğini bizler belirlemiş olacağız. Tesisimizde hayvanseverleri de ağırlayarak üretimini yapacağımız tesiste günde 200 kilogram, ayda yaklaşık 6 tona kadar üretim yapabileceğiz. Böylece hem barınağımızdaki hayvanlarımız hem de bütün ilimizdeki hayvanlarımızı beslemiş olacağız. Aynı zamanda lokanta, fabrika ve benzeri noktalardaki yemek atıklarını ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmış olacağız’’ dedi.

"Projeye harcanan bütçe 4 ayda elde ediliyor’’

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Karan ise tesisin kurulum maliyetini yaklaşık 3 ay gibi bir sürede çıkardığını belirterek, ‘’Tesis, 4 makineden oluşuyor. Kırıcı dediğimiz makinede kemik ve benzeri sert yiyecekleri kırıyoruz. Daha sonra katmak istediğimiz ürünleri mayalanma sürecine alıyoruz. Yaklaşık 12 saat sonra genellikle makine içine koyduğumuz ürünlerin yarı oranında bir mama elde etmiş olacağız. Buradan çıkan ürünleri daha sonra palet yapım makinelerinde işliyoruz. Son kullanma tarihini de uzatmak amacıyla kurutma makinelerinde bu ürünleri kurutuyoruz. İçerisine ne koyduğumuzu bildiğimiz için can dostlarımıza güvenli bir yiyecek hazırlamış olacağız. 4. Aydan itibaren de Bilecik Belediyesi tasarruf yapmış olacağız. Bu proje ile can dostlarımız mutlu, bizler mutlu ve sizler de son derece güzel bir uygulamayı başlatmış olduğunuz için mutlu olacaksınız. Bu anlamlı projede bizlerle paydaş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.