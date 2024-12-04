Bilecik’te ‘Basit yaralama’ suçundan aranan şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce ‘Aranan şahısların yakalanmasına’ yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından, ‘Basit yaralama’ suçundan, 9 ay süreyle hapis cezası ile aranması bulunan şüpheli şahıs asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak: iha