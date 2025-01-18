Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ‘Huzurlu sokaklar’ uygulaması kapsamında bin 780 şahıs kontrol edilirken, ‘Genel bilgi toplama’ (GBT) sorgulamasında ise aranan 5 şahıs yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca; ‘Huzurlu sokaklar’ uygulamasında, 100 personel ile bin 780 şahıs kontrol edilerek, 52 iş yeri, 82 metruk bina kontrol altına alındı. Ayrıca; 2 bin 348 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal suçundan 101 bin 480 TL trafik cezası uygulanmış, 3 aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

Uygulama kapsamında yakalanan şahıslardan; ‘Hırsızlık’ suçundan, 4 yıl 2 ay cezası bulunan 1 şahıs tutuklandı. Kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı ve sondaj vurmak ve Çekle ilgili kararsızlık işleminin yapılmasına sebebiyet vermekten ifadeye yönelik aranan 2 şahıs ile göçmen kaçakçılığı olayında organizatör olduğu değerlendirilen 1’i Afganistan uyruklu şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak Bilecik Kapalı Cezaevine gönderildi.

Aynı zamanda İlçe Jandarma Komutanlıklarınca; ‘Dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık, yasadışı bahis ve genel güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti yapıldığı öğrenildi.