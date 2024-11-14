Bilecik’te çeşitli suçlardan aranan üç şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda farklı suçlardan aranan 3 şüpheli şahıs yakaladı. ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan 9 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs ve beraberinde ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki şüpheli şahıs tutuklanarak, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildiği öğrenildi.

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Diğer şahıs ‘Basit yaralama’ suçundan 3 bin TL adli para cezası ile aranırken şahıs, adli para cezasını ödedikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: iha