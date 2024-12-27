Bilecik’te trafik ekipleri tarafından gerçekleşen denetimde kural ihlali yapan araç sürücülerine adeta ceza yağdı.

Bilecik’te Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafik denetimi yapıldı. Denetimde 64 araç ve sürücüsü denetlenirken; 2 sürücüye ters yönde araç kullanmak, 1 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 1 sürücüye yaya yolunda araç kullanmak, 9 sürücüye hatalı park, 1 sürücüye alkollü araç kullanmak, 2 sürücüye araç üzerinde mevzuata aykırı değişiklik yapmak, 1 sürücüye trafik polisinin uyarı ve işaretlerine uymamaktan cezai işlem yapıldı.

Kent genelinde toplamda 17 araç sürücüsüne çeşitli sebeplerden 39 bin 488 TL idari para cezası kesildi.