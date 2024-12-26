Bilecik’te anne ve çocukların iletişimini güçlendirmek amacıyla Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından ’Anne Destek Programı’ yapıldı.

Bayırköy Belediye Başkanlığı Meclis Salonu’nda gerçekleşen programa, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve beraberinde ebeveynler katılım gösterdi.

Programın içeriğinde, annelerin, çocuk gelişimi konusunda bilgi sahibi olarak çocuklarının gelişimlerini sağlıklı bir şekilde desteklemeleri ve çocukları ile etkili etkileşim kurarak aralarındaki ilişkiyi güçlendirmek amaçlı olduğunun önemi vurgulandı. Gerçekleşen program sonunda ise Başkan Dilsiz, katılımcılara, “Temel amacı anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, anneleri bu konuda eğitmek. Her çocuk bir evin umudu, geleceğin umududur. Katılım gösteren annelere teşekkür ediyorum” dedi.