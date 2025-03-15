Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, Bilecik Valisi Şefik Aygöl akademisyenler, idari personel ve aileleriyle bir araya geldi.

Programa Bilecik il protokolü de katılım sağladı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunun paylaşıldığı iftar etkinliği, üniversite camiasını aynı sofrada buluşturdu. Dualar eşliğinde başlayan program, sıcak ve samimi sohbetlerle devam etti.

Vali Aygöl, konuşmasında üniversitenin topluma olan katkısına dikkat çekerek, "Eğitim kurumlarımız yalnızca bilimsel çalışmaların değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel değerlerimizinlerdir. Hep birlikte bu ruhu yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi.