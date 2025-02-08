Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleşen ‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Teknik Kurulu’ 2025 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Özel İdare Meclis salonunda, Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz’ın yanı sıra Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve beraberinde Valiliğe bağlı İl Müdürlüklerin temsilcileri katılım gösterdi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türkoğlu’nun konuşmacası olduğu toplantıda; ‘Ailenin Koruması ve Güçlendirme Eylem Planı’ hakkında genel değerlendirmede bulundu. Kentte yaşanan sorunlar, hakkında görüşülmüş, öneriler sunularak toplantının tamamlandığı kaydedildi.

Ayrıca, bir önemli konu ise; ‘Ailenin Koruması ve Güçlendirme Eylem Planı’ kapsamında, faaliyet planları hazırlanması, eylem planı çerçevesinde ‘Çalıştay’ düzenlenmesi yönünde karar alındı.