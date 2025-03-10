Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen özel iftar programında uzun yıllardır bir arada olan çiftlerle bir araya geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Samimi ve duygusal anların yaşandığı buluşmada, aile olmanın önemi vurgulanırken, büyüklerin hayat tecrübeleri dinlendi.

Vali Aygöl, aile kavramının toplumun temel taşı olduğunu belirterek, "2025 Aile Yılı vesilesiyle birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için buradayız. Fedakârlıkları, merhametleri ve sevgileriyle hayatımızı güzelleştiren kadınlarımızın günü kutlu olsun," dedi.

Etkinlik boyunca aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik anlamlı mesajlar verilirken, katılımcılar birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. Program, iftar sonrası yapılan keyifli sohbetlerle sona erdi.