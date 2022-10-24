Bilecik’te ’Afet Tatbikat Yılı’ bilgilendirmeleri devam ediyor.

Bilecik’te ’Afet Tatbikat Yılı’ bilgilendirmeleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı ’Türkiye ’Afet Tatbikat Yılı’ olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde ’Afet Eğitim Seferberliği’ başlatılmıştır. Bu çerçevede Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Hayri Demirel, 2. Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Jandarma Eğitim Alay Komutanı Uğur Başkonak’ı ziyaret ederek bilgilendirme yaptı.

Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirel, ikiliye AFAD deprem çantası hediye etti.