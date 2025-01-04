Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, halk kütüphanesinin 9 bin kaynak, 7’den 70’e her vatandaşların kullanıma hazır olduğunu söyledi.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Halk Kütüphanesini ziyaret ederek Kütüphane Müdürü Yeliz Mutlu’dan kütüphanenin genel durumu, kitaplar, süreli yayınlar ve yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kütüphane de bulunan yaklaşık 9 bin kaynak 7’den 70’e her vatandaşımızın kullanımına hazır durumda olduğunu açıkladı.