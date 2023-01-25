Bilecik’te “7 den 70 e Okuyorum” projesi hayata geçirildi.

Bilecik’te “7 den 70 e Okuyorum” projesi hayata geçirildi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Çerkeşli İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezinde “7 den 70 e Okuyorum” projesi hayata geçti. Proje çerçevesinde velilerin destekleriyle ‘Okul Aile Kitaplığı’ oluşturuldu. Her ay bir kitap okunuyor, ayda bir gün seçilerek sınıf öğretmeniyle okunan kitap hakkında değerlendirme sohbetleri yapılıyor.

Okulda okuma alanı olarak düzenlenmiş bir sınıf, velilerin hizmetine sunulmuş durumda. Köy Yaşam Merkezindeki bu imkândan dolayı köy kadınları yöneticilere teşekkür etti