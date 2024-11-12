Bilecik Merkez’e bağlı Bekdemir Köyü’nde gece boyunca devam eden sıcak asfalt serimi, vatandaşlar ve İl Özel İdaresi çalışanlarının yoğun çabasıyla sürdü. Çalışmalarda bu kez “kaptan” koltuğunda Narin Teyze ve Afiyet Teyze’nin bulunması, geceye renk kattı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi ekiplerinin gece çalışmalarını yerinde inceleyerek asfalt serimine katıldı ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Vali Aygöl, Bilecik genelinde sürdürülen 65 kilometrelik yol yapım hedefinde sona yaklaşıldığını ve sadece 4 kilometrelik bir bölümün kaldığını belirtti.

Vali Aygöl, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bekdemir Köyü’ndeki bu çalışmamız da bunun bir örneği. Gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gece de devam eden sıcak asfalt serimi, köy halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılanırken, yolların kısa sürede tamamlanması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.