Bilecik’te bir fabrikanın kasasında 5,5 milyon değerinde para, altın, döviz çalınmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 1’i tutuklanırken, bu sayı 8’e çıktı.

Bilecik’te bir fabrikanın kasasında 5,5 milyon değerinde para, altın, döviz çalınmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 1’i tutuklanırken, bu sayı 8’e çıktı.

Olay, 3 Temmuz günü Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gökyar Mermer isimli işyerinde meydana gelmişti. Gece saat 01.00 sıralarında iş yerine giren 4 kişi, kasada bulunan 5,5 milyon değerinde 4 adet külçe altın, 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası, çeşitli döviz ve çeklerin çalmıştı. Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay sonrası Bilecik, Bursa, Sakarya ve İstanbul’da 5 bin 800 dakika güvenlik kamerası görüntüsü inceledi. Ardından şahısların İstanbul’da olduğu tespit eden ekipler, 25 Temmuz günü 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek, 4 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şahımlardan ikisi serbest bırakılırken K.A ve T.A isimli iki şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.

Operasyon derinleşmişti

5 Eylül günü operasyon çerçevesinde devam eden çalışmalar sonucunda suça karıştıkları tespit edilen O.G.A, B.T, V.Ç, E.C. ve D.A isimli 5 şüpheli şahıs daha ’Kasa Operasyonu 2’ ile İstanbul’da yakalandı. Şahıslar Söğüt Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık karşısında son operasyonda İ.Y. C.Y. Ü.Y. ve E.Y. isimleri şahısları yakaladı. Şahıslar geniş güvenlik önlemleri karşısında ilk ifadelerinin ardından Söğüt Adliye çıkarıldı. Şahıslar İ.Y. tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.