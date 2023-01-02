TÜBİTAK ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği yaparak Bilecik Öğretmenevinde 3 gün süren ‘TÜBİTAK 2204 Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yazım Eğitimi’ düzenlendi. Eğitimlere Bilecik’in farklı ilçelerinden 50 öğretmen katıldı.

TÜBİTAK ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği yaparak Bilecik Öğretmenevinde 3 gün süren ‘TÜBİTAK 2204 Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yazım Eğitimi’ düzenlendi. Eğitimlere Bilecik’in farklı ilçelerinden 50 öğretmen katıldı.

‘Proje Hazırlama ve Yazma Eğitimleri’nin ilk gününde Uludağ Üniversitesi’nden TÜBİTAK Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Faruk Öztürk eğitime katılan öğretmenlere 2204 projeleri hakkında genel bilgi vererek bilimsel araştırma projelerinin nasıl hazırlanacağına dair sunum yaptı. Eğitimin ikinci gününde Ahi Evran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bayram Tay, öğretmenlere ‘Araştırmaların Sınıflandırılması ve Bilimsel Etik’ konularında bilgi verdi. Eğitimlerin son gününde ise Uludağ Üniversitesi’nden TÜBİTAK Bursa Bölge Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Şehnaz Baltacı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden Doç. Dr. İlker İnam, öğretmenleri gruplara ayırarak atölye bazlı çalışmalar gerçekleştirdi.

Eğitimlerin son gününde akademisyenler ve öğretmenler eğitimlerin kapanışı için meşale eşliğinde pasta kesti. Eğlenceli anların ardından hatıra fotoğrafı çekinerek başka bir eğitimde tekrar bir araya gelmek üzere sözleşerek vedalaştılar.

Değerli vakitlerini ayıran akademisyen ve öğretmenlere teşekkür eden katılımcı öğretmenler, “Bilecik bundan sonra daha da çok proje kazanacak” dediler.