Bilecik’te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KYGS) tarafından yapılan trafik denetimlerinde 532 araç denetlendi.

Alınan bilgilere göre; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen KYGS denetiminde 49 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 37 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 10 sürücüye seyir halinde cep telefonunu kullanmak, 1 sürücüye yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık kullanmak ve 1 sürücüye makas atmak olmak üzere toplamda 49 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.