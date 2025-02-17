Bilecik’te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KYGS) tarafından yapılan trafik denetimlerinde 532 araç denetlendi.

Sakarya nehri yürüyüş yolunun Gölpark’a kadar uzatılması için çalışmalara başlandı Sakarya nehri yürüyüş yolunun Gölpark’a kadar uzatılması için çalışmalara başlandı

Alınan bilgilere göre; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen KYGS denetiminde 49 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 37 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 10 sürücüye seyir halinde cep telefonunu kullanmak, 1 sürücüye yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık kullanmak ve 1 sürücüye makas atmak olmak üzere toplamda 49 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: iha