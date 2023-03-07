Bilecik’te düzenlenen kaçak/sahte tütün mamulü üretimi ve satışı yapan işyerlerine düzenlenen operasyonda 43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bilecik’te düzenlenen kaçak/sahte tütün mamulü üretimi ve satışı yapan işyerlerine düzenlenen operasyonda 43 bin 340 adet dolu makaron, 45 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçak/sahte tütün mamulü üretimi ve satışı yapan şahıslar ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda; 43 bin 340 adet dolu makaron, 24 bin adet boş makaron, 45,5 kilo kıyılmış tütün, 1 adet kompresör makinası, 1 adet otomatik sigara sarma makinası ve 150 adet aroma likiti ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 3 şahıs hakkında 5607 ve 4733 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından tahkikat başlatıldı.