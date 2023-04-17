Bilecik’te 400 yıllık Osmanlı geleneği olan Çınar Altı Helva Sohbeti programı düzenlenirken, çocuklar Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu’nu pür dikkat seyretti.

Osmanlı Devletin manevi kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali Türbesinin bulunduğu yerleşke içinde 400 yıllık Osmanlı geleneği olan Çınar Altı Helva Sohbeti programı düzenlendi. Program öncesinde teravih namazı çıkışı cemaate helva, Osmanlı şerbeti, lokum ikram edildi. Ardından çocuklara Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu’nu sergilenirken, ailelere de ney konseri ve Ramazan sohbeti yapıldı. Çocuklara gösteri sonrası Osmanlı macunu ikram edildi.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Osmanlı geleneği olan Çınar Altı Helva Sohbeti’ni bugün Osmanlı devletinin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali Hazretlerinin mefhum bulunduğu Osmanlının kuruluş başkenti Bilecik’te gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın katılımları mutlulukları ve heyecanına bizde ortak olduk. Osmanlı geleneğimiz olan Çınar Altı Helva Sohbeti’ni kısaca anlatmak gerekirse, bundan 300-400 yıl önce Osmanlı döneminde teravih çıkışında cemaatin kendi aralarında toplamış oldukları paralarla helva alıp Ramazanın uhrevi havasıyla ilgili yapmış oldukları sohbetleri biz de çocuklarımıza hediye etmek adına bu projeyi gerçekleştirmiş olduk. Çocuklarımıza birçok sürprizde hazırladık. Osmanlı macunu, 700 yıllık geleneğimiz olan Osmanlı şerbetimiz, Pazaryerimizin meşhur helvası ve patlamış mısır gibi bir çok aktiviteyi de eğlenceli hale getirmek üzere çocuklarımıza sunduk. Çocuklarımıza tabi aynı zamanda Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün bizlere sunmuş olduğu Hacivat ve Karagöz oyununu icra ettik onlarda Ramazanın sevincini bu şekilde Osmanlının başkentinde yaşama fırsatı bulmuş oldular" dedi.

"Osmanlı geleneklerimizi sürdüreceğiz"

Bircan açıklamasının devamında, "Osmanlı geleneklerimizi sürdürmek için diğer bir etkinliğimizde Ramazanın arife günü ikindi namazından sonra Aşık ile Maşuk’un aşık atışmaları ile birlikte çocuklarımıza minareden şeker dağıtımı gerçekleştirilecek. Bizde bu etkinliklerimizi nesilden nesile geleneklerimizin aktarılması ve o mutluluğun tekrar yeniden canlandırılması için yapıyoruz. Buradan da bizlere destek veren tüm kamu kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.