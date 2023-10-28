Bilecik’te 4 katlı binanın birinci katında meydana gelen yangında, yangının çıktığı oda kullanılmaz hale gelirken, tüm bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Park 2 Sokak üzerinde 4 katlı binanın 1’inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan 3 çocuk, biri üst kat komşusu 1’i hamile 2 kadın ambulansta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında daire kullanılmaz hale gelirken, soğutma çalışmaları devam etti.

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Yangın sonrasında odada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.