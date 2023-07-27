Bilecik’in Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerine bağlı 4 ayrı köy arazilerine yıldırım düşmesi sebebiyle yangın çıktı.

Farklı zamanlarda Gölpazarı Çiftlikköy, Bediköy ile Yenipazar ilçesine bağlı Selimköy ve Aşağıboğaz köylerinde bulunan ekin tarlasına ve ormanlık alanlara yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile İtfaiye ekiplerin müdahaleleri sonucu yangınlar büyümeden söndürüldü.