Bilecik’te 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son bulmasıyla 178 okulda 37 bin 49 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı.

Bilecik’te 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son bulmasıyla 178 okulda 37 bin 49 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı.

Birinci sınıf öğrencilerine hediyelerini ve karnelerini takdim eden Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, okumayı öğrenen öğrencilerin ilk karne heyecanlarına tanık oldu. Bu yıl Bilecik eğitimi için tarihi bir yıl olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya; “Yapılacak olan yatırımlarla 11 yeni okulu Bilecik’imize kazandıracağız. Ayrıca 63 okulumuzda çok ciddi bir tadilat çalışması yürüttük bir kısmı yarıyıl tatilinde bir kısmı da yaz tatilinde devam ederek tamamlanacak. Diğer yandan Kardeş Okul Projesiyle okullarımızı eşleştirdiğimiz sanayi kuruluşlarımızla birlikte güzel bir çalışma yürütüyoruz. Bilecik’ten güç alarak üretim ve istihdam sağlayan sanayicilerimiz eğitime de destek olarak okullarımızın bir takım ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bu bereketin eğitim ve öğretime de etki etmesini sağlayarak Bilecik’i eğitimde üst sıralara yükseltmeyi hedefliyoruz. Devletimizin sağlamış olduğu imkanlarla çocuklarımız ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da artık ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Bunun yanında verilen yemek desteği yavrularımızın sağlıklı bir şekilde karınlarını doyurmalarına imkan tanıyor” diyerek öğrencilerin yetişmesinde büyük emek veren öğretmenleri ve velileri tebrik ederek iyi tatiller diledi.

"Kardeş Okul" Projesiyle sağlanan destekten ötürü teşekkür eden 700. Yıl İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ayşe Ercan, hayatını Almanya’da geçirdiğini, tüm eğitim hayatını orada tamamladığını fakat Türkiye’deki kadar geniş imkanları ve değeri orada görmediğini belirtti. En ufak sorunlarında bile öğretmenlerin yardımcı olduğunu vurgulayan Ercan, çifte vatandaş olmasına rağmen çocuklarının eğitimini kesinlikle Türkiye’de almasını istediğini ifade etti.

Programa Vali Kızılkaya’nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol da katıldı.