Bilecik’te 2024 yılında onlarca kedi ve köpek tedavi edilerek doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Sokak hayvanları başta olmak üzere onlarca yaban hayvanının tedavi ve rehabilite edildiği Sokak Hayvanları ve Tedavi Merkezi, geçtiğimiz yılda da birçok sokak ve yaban hayvanının tedavi edilerek, sağlığına kavuştuğu merkez oldu.2024 yılında gerek vatandaşlar gerek kurumlar tarafından getirilen yaklaşık 14 kedi ve köpek yanı sıra bir leylek, tedavi yöntemleriyle sağlığına kavuştu.

"Can dostlarımızı sağlığına kavuşturmak bizleri mutlu ediyor’’

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yürütülen ameliyat operasyonları hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mehmet Umut Ünal yaptıkları çalışmaları anlattı. Yeni yılın ilk haftalarında bir köpek ve kediye ilişkin ampute operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Ünal, operasyon öncesi ve sonrasında yapılanlar hakkında bilgiler verdi.2024 yılında yaptıkları ameliyat çalışmaları hakkında bilgi veren Ünal, ampute tedaviyi anlatarak, "Ampute tedavi hayvandaki bir uzvun tamamının ya da bir kısmının kesilip atılması operasyonuna verilen isimdir. 2024 yılında 10’u aşkın kedi ve köpekte ampute operasyonu yaptık. Bunun dışında bir adet köpeğe göz ekstirpasyonu yani dokunun uzaklaştırılması tedavisi uyguladık. Bir adet kedi sezaryen operasyonu, 3 adet köpek sezaryen operasyonu gerçekleştirdik. 6 adet köpekte tümör ekstirpasyon yani tümörün alınması operasyonu yaptık. Bir adet kedi palatoschisis (damak yarığı) operasyonu geçirdi. Bunun dışında bir adet leyleğe kanat ampute tedavisi uyguladık. Bir adet kediyi humerus kırığı operasyonu ile sağlığına kavuşturduk. Bir adet kedi caput femoris rezeksiyon yani arka bacağın travma sonucu kalçadan ayrılması operasyonu uyguladık" dedi.

Veteriner Hekim Ünal, geçtiğimiz yıl içinde ayrıca bir adet köpeğe kulakta othematom yani kulak kepçesi içindeki kan damarlarının yırtılması sonucu kanın cilt ve kıkırdak arasında birikmesi şeklindeki yaralanmasına operasyonla müdahale ettiklerini belirterek, diğer bir köpeğe de rahim iltihabı sonucu oluşan rahim iltihabının tedavi edildiğini kaydetti.