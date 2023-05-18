Bilecik’te dün park halindeki bir aracın gölete uçması sonucu 1’i çocuk 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada araç sürücüsü tutuklandı.

Olay dün Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü Beşgöller mevkiinde meydana gelmişti. Park halinde olan ve içinde 5 kişinin bulunduğu 11 ER 436 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gölede uçtu. Araç içinde bulunan Yunus K. ve Ertan U. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, araç içinde bulunan Deryanur Mete (24), Yüksel Berk Mete (5) ile Nazar Ağaçdelen (19) hayatlarını kaybetmişti.

Olayla ilgili Yunus K. ve Ertan U. ikili gözaltına alınırken, Ertan U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yunus K. ise ilk ifadesinin ardından Bilecik Adliye Sarayı’na getirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece ’Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Sebebiyet Verme’ suçundan tutuklanarak Bilecik M Tipi kapalı cezaevine gönderildi.