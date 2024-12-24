Bilecik’te gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplamda 3 bin 576 TL araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte, kural ihlali yapan araç sürücülerine toplamda 3 bin 576 TL idari para cezası uygulandı. Bu kapsamda 36 araç sürücüsü denetlenerek, 2 sürücüye emniyet kemeri kullanmamak, 1 sürücüye sigortasız araç kullanmak, 1 şahıs, hacizli yakalanmalı araç sürücüsü trafikten men edildi.