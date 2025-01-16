Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 2024 yılında sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 234 kedi ve köpek sahiplendirildi.

Birçok tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin verildiği merkezde kısırlaştırma, tedavi, rehabilitasyon, ameliyat, sahiplendirme ve aşı gibi birçok başlıkta hizmet verildi. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 2024 yılında da 10’u aşkın okuldan binlerce öğrenciyi ağırlayan merkezde yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgilere yer verildi;

"Müdürlüğümüz 2024 yılında içerisinde 565 adet kedi ve köpek kısırlaştırma ve işaretlemesi yapılmış, 750 adet kuduz aşısı, 60 adet köpek gençlik aşısı, 40 adet kedi gençlik aşısı, 20 adet kedi ve köpek mantar aşısı ve bin 830 parazit aşılaması uygulaması yapılmıştır. Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde 234 adet kedi ve köpek sahiplendirilmiştir. Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde ayrıca 915 adet sokak hayvanı muayene edilmiştir."

"Birçok noktaya kedi ve köpek kulübesi konuldu"

Açıklamada ayrıca, can dostlar için mama miktarı ve kulübe sayısı hakkında bilgi verilerek, ‘’Müdürlüğümüzde sokak hayvanlarına 2024 yılı içerisinde barınak ve sokaktaki hayvanları beslenmesi için 400 kg kedi ve 10 bin 850 kg köpek maması verilmiştir. Şehrimizin müsait bölgelerine 12 adet kedi ve 7 adet köpek kulübesi konulmuştur. Ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yanında yapımına başlanan doğal yaşam alanı çalışmaları devam ediyor. Sokak hayvanlarının daha rahat ve geniş alanda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın tamamlanmasıyla yaklaşık 200 sokak hayvanı tesiste barınabilecek" denildi.