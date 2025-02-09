BİLECİK (İHA) – Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, ‘2025 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ kapsamında düzenlenen İl Sağlık Müdürlüğü Yönetici Toplantısına başkanlık etti.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek, bu süreçte elde edilen başarılar ve karşılaşılan zorluklar masaya yatırıldı. Ayrıca, 2025 yılı için belirlenen sağlık politikaları, projeler ve hedefler üzerinde duruldu.

Toplantıya katılan yöneticiler, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 2025 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeleri ve bu projelerin il genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma noktasında sağlayacağı katkıları ele aldı.