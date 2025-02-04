Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yılın ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı öncesinde 2024 yılı yatırımları ile ilgili basın açıklamasında bulunurken, 2024 yılında tahsis edilen ödenek toplamının 3 milyar 821 milyon 261 bin TL olduğunu söyledi.

Vali Aygöl, Bilecik’te 2024 yılında toplam tutarı 10 milyar 292 milyon 635 bin TL olan 353 adet proje uygulandığını belirtti. Yıl sonu itibariyle bu projelerden 232 adedi bitirildiğini belirten Vali Aygöl; 84 adedinde çalışmaların devam ettiğini, 7 adedinin ihale aşamasında, 24 adedine henüz başlanmadığını belirterek, 6 adedinin ise tasfiye edildiğini açıkladı. Aygöl, "2024 yılında tahsis edilen ödenek toplamının 3 milyar 821 milyon 261 bin TL olduğunu belirten Vali Aygöl, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılında 2 milyar 996 milyon 912 bin TL harcanarak yüzde 78,43 harcama sağlanmıştır. Geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10 daha fazla gerçekleşme sağladık" dedi.

Tamamlanan projeler hakkında bilgi veren Vali Aygöl; "Bozüyük ilçe stadyumu, Bozüyük Gençlik Merkezi, Pazaryeri İlçe Spor Salonu, Osmaneli 24 sınıflı Ortaokul, Merkez 24 sınıflı Ortaokul, İnhisar 8 sınıflı İlk Ve Ortaokulu, Merkez 8 sınıflı Anaokulu, Bozüyük 8 sınıflı Anaokulu, Merkez 112 Lojistik Binası gibi önemli projeler tamamlanırken diğer projeler ise şunlar; Pazaryeri Karamustafa Paşa Camii, Pazaryeri Dereköy Barajı Ve Sulaması, Merkez-Elmabahçe Göleti, İnhisar-Samrı Göleti ve Sulaması, Özel İdare Konkasör Makinesi, Yenişehir-Bilecik Yolu İkmali, Söğüt Jandarma Sürüş Eğitim Parkuru, Söğüt Jandarma Simülasyon Merkezi, Pazaryeri Hükümet Konağı projelerimiz ilimize hayırlı olsun" dedi.

Hedeflenen projeler ile ilgili açıklamasında ise Aygöl; "Önümüzdeki dönem ise büyük projelerimiz ile şehrimize yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Başlayacak olan ve devam eden büyük ölçekli projelerimiz; Bilecik Hükümet Konağı, Bilecik Adliye Binası ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası, 2000 Kişilik Öğrenim Yurdu, Bilecik Stadyumu, Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı, Söğüt İlçemize 50 Yataklı Devlet Hastanesi, Üniversitemize sınıflı ve Merkezi Birimler, Kampüs Altyapı Çalışmaları, Gölpazarı-Demirhanlar, Yenipazar-Yukarıçaylı, Osmaneli-Çerkeşli ve Merkez-Elmabahçe Sulama Göletleri" ifadelerine yer verdi.

Vali Aygöl, karayolları alanında yürütülen çalışmalar ile ilgili şunlara değindi; Bozüyük-Bilecik-Mekece Karayolu onarımı, demiryolları alanında ise Bozüyük Lojistik Merkezi gibi öne çıkan projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Bu vesileyle gayretlerinden dolayı tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, tarımdan turizme kadar birçok alanda şehrimize yeni yatırımlar kazandırmaya, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.